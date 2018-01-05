Мединский рассказал, что предпочитает Oxxxymiron Гнойному

Фото: скриншот видео баттла

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, почему рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) нравится ему больше, чем Вячеслав Машнов, известный под псевдонимом Гнойный.

"Oxxxymiron. Мне второго (Гнойного – ред.) название не нравится. Противная кличка", – цитирует его RT.

Рэп-баттл между известными рэперами состоялся в Санкт-Петербурге 6 августа. Видео на YouTube посмотрели 29 миллионов раз.

Ранее о своем отношении к рэп-баттлам рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, он с интересом относится к этому направлению, но руководителя надзорного ведомства расстраивает количество ненормативной лексики.