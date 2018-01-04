Глава Роскомнадзора рассказал о своем отношении к рэп-баттлам

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о своем отношении к рэп-баттлам. По его словам, он с интересом относится к этому направлению, но руководителя надзорного ведомства расстраивает количество ненормативной лексики.



"К рэп-баттлам отношусь с интересом, считаю, что это новое проявление извечной борьбы за первенство между людьми. Здорово, что это делается в стихотворной форме, мне кажется, что сочинять на ходу стихи – непростое дело. Расстраивает, что там много обсценной лексики, с которой мы боремся", – цитирует Жарова RT.

В 2017 году состоялось важное событие в истории развития баттл-рэпа в России. Российский рэпер Oxxxymiron(Мирон Федоров) выступил против американца Disater. Поединок проходил без судейства, после него в Сети появилось множество обзоров с предположениями о том, кто вышел победителем.

Подробный разбор применения баттл-рэперами ненормативной лексики в своих выступлениях можно посмотреть в этой инфографике.