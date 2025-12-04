Студенты столичных колледжей проведут благотворительные акции ко Дню волонтера

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Студенты московских колледжей подготовили более 40 благотворительных акций и мероприятий к Международному дню волонтера, 5 декабря. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки города.

В ведомстве отметили, что сегодня во многих колледжах Москвы функционируют волонтерские центры и клубы, участники которых организуют благотворительные сборы, участвуют в крупных городских и всероссийских акциях, а также проводят экологические мероприятия.

"Среди ключевых проектов – участие в Международном волонтерском корпусе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, помощь в ликвидации последствий разлива мазута в Краснодарском крае и поддержка масштабных спортивных соревнований", – добавили в департаменте.

В честь Дня волонтера колледж сферы услуг № 10 проведет творческие мастер-классы по росписи пряников для подопечных центра паллиативной помощи "Савеловский". Колледж полиции совместно с фондом "Солидарность для жизни" передаст развивающие игры и творческие наборы детям из новых регионов России.

Студенты техколледжа № 21 организуют мастер-класс по раскрашиванию скворечника для детей с ограниченными возможностями здоровья из школы "Благо", а учащиеся Института среднего профессионального образования имени К. Д. Ушинского Московского городского педагогического университета посетят пансионаты для пожилых людей.

В свою очередь, студенты медколледжа № 2 собрали десятки килограммов сухого и влажного корма для кошачьего приюта "Муркоша" и посетили экоцентр "Сборка", в котором узнали о правилах сортировки отходов. Еще несколько образовательных организаций присоединятся к донорским акциям.

Помимо этого, в честь Дня волонтера организуют патриотические мероприятия. К примеру, учащиеся юридического колледжа проведут церемонию возложения цветов к памятнику "Воинам-зенитчицам" в районе Орехово-Борисово Северное, а студенты Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно" почтили память Героя Советского Союза Павла Белова на Новодевичьем кладбище.

В сам праздник, 5 декабря, в 11 колледжах столицы состоятся встречи с представителями ведущих благотворительных фондов города. В рамках них специалисты поделятся своим опытом, проведут практические занятия и расскажут об основных направлениях деятельности.

Лучших волонтеров отметят благодарственными письмами и памятными сувенирами.

Сергей Собянин ранее объявил о старте предновогодних благотворительных акций. Например, в рамках проекта "Москва помогает" работают павильоны "Фабрика подарков", куда можно принести подарочные наборы и необходимые вещи для бойцов СВО, детей из новых регионов и приютов для животных.

Кроме того, в столице в четвертый раз пройдет акция "Добрая елка". Она уже исполнила более 4,2 тысячи желаний. Ежегодно она помогает воплотиться мечтам подопечных некоммерческих организаций (НКО), оказавшихся в сложной жизненной ситуации.