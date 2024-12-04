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04 декабря, 14:56

Общество

РКН предложил россиянам написать письмо Деду Морозу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роскомнадзор напомнил настоящий адрес Деда Мороза и предложил россиянам вместе со своими детьми написать ему письмо. Об этом сообщается в телеграм-канале РКН.

"Именно сегодня стартует прием посланий Деду Морозу. Сегодня особенный день, когда можно окунуться в зимнюю сказку и помочь своим детям поверить в чудеса", – отметили там.

Почта сказочного персонажа работает по адресу 162390, Вологодская область, город Великий Устюг, переулок Октябрьский, дом 1А. Также у Деда Мороза есть своя электронная почта postcard@ao-dedmoroz.ru.

Ранее акция "Почта Деда Мороза" была анонсирована Останкинской телебашней. Каждый гость объекта с 5 декабря по 14 января может отправить свое письмо новогоднему волшебнику.

В это же время в столице продолжается уже традиционная почтовая кампания Деда Мороза, которая началась еще 18 ноября. В этом году в проекте принимает участие свыше 150 локаций по всей Москве и области, где горожане смогут найти почтовые ящики для связи со сказочным персонажем.

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