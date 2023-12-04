Роспотребнадзор открыл горячую линию по выбору новогодних подарков и детских товаров

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Роспотребнадзор запустил горячую линию, посвященную вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбору новогодних подарков, сообщается в телеграм-канале службы.

Тематическая горячая линия открылась 4 декабря во всех регионах страны. Специалисты будут консультировать граждан по вопросам, касающимся качества и безопасности детского питания, одежды, обуви, игрушек и новогодних товаров.

Также они ответят на вопросы о действующих нормативных гигиенических требованиях к этой категории товаров.

Психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что ведущим общий быт россиянам не стоит дарить на Новый год пылесосы, посудомоечную машину и кастрюли, передает News.ru. Она рекомендовала сделать подарок, который подчеркнет заботу о человеке.

Ранее финансовый эксперт Ольга Лебединская сообщила, что в России выросли в цене сладкие новогодние подарки. По ее мнению, причинами являются рост стоимости сырья и логистических издержек, курс валют и повышение ставок по кредитам.

Так, больше всего в цене прибавил шоколад (+16%). Конфеты подорожали в цене на 6–8%, карамель – на 3–4%. Собрать сладкий подарок в 2023 году для ребенка можно будет примерно за 1,6 тысячи рублей, уточнила эксперт.

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