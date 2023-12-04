В ГД предложили признать знамя Спаса Нерукотворного знаменем ВС РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил признать знамя Спаса Нерукотворного знаменем Вооруженных сил России. Свое обращение он направил в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщает RT.

По словам Милонова, в настоящее время в ВС РФ знамя Спаса Нерукотворного пользуется любовью, его почитают. Он отметил что российские солдаты используют изображение Спаса в качестве шевронов, знамен, вымпелов.

Он считает, что в связи с уважением, популярностью и любовью ВС РФ к изображению Спаса Нерукотворного необходимо рассмотреть возможность закрепить за этим знаменем официальный статус.

Парламентарий уверен, что знамя Спаса Нерукотворного могло бы стать боевым знаменем армии, кроме того, наноситься на российскую боевую технику как опознавательный знак.

Ранее сообщалось, что стратегические учения "Океан" проведут в 2024 году. По словам Шойгу, такие мероприятия направлены на защиту интересов РФ и нужны для отработки навыков оперативного реагирования на изменения военно-политической обстановки.

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