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Москва 24

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Общество

12:07

В Москве выявили 3 356 новых случаев COVID-19

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве подтвердили 3 356 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

За сутки госпитализировали 865 человек, при этом на ИВЛ находятся 564 человека.

Победить болезнь за минувшие 24 часа смогли 3 718 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 787 034.

Скончались от коронавируса 93 человека.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объяснила причины успеха Москвы в борьбе с пандемией. По ее мнению, добиться таких результатов позволило межведомственное взаимодействие.

Москва стала первой в Европе в рейтинге инноваций по устойчивости к коронавирусу

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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