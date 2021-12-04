В Москве выявили 3 356 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве подтвердили 3 356 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

За сутки госпитализировали 865 человек, при этом на ИВЛ находятся 564 человека.

Победить болезнь за минувшие 24 часа смогли 3 718 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 787 034.

Скончались от коронавируса 93 человека.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объяснила причины успеха Москвы в борьбе с пандемией. По ее мнению, добиться таких результатов позволило межведомственное взаимодействие.