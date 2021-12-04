В России выявили 32 974 случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 32 974 случая коронавируса. В 2 232 из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.

На Москву пришлось 3 356 случаев, на Санкт-Петербург – 2 528, на Московскую область – 2 075. Еще 887 случаев выделили в Самарской области, в Краснодарском крае – 840, в Воронежской области – 739, в Красноярском крае – 711, в Пермском крае – 695, в Свердловской области – 692, в Нижегородской области – 688, в Ростовской области – 656, в Республике Башкортостан – 653, в Челябинской области – 645, в Иркутской области – 602, в Омской области – 577.

С начала пандемии в России зарегистрировано 9 769 011 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Калмыкия, Республике Алтай, Москве и Чукотском автономном округе.

От последствий коронавируса за прошедшие сутки в РФ умерли 1 215 человек, за весь период пандемии – 280 072. За минувшие 24 часа выздоровели 35 182 человека, за все время – 8 471 813.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила показатели смертности в России.

По ее словам, в октябре количество летальных исходов выросло на 20,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, при этом больше 100% из общего прироста смертности приходится на COVID-19.