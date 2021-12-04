Астропсихолог рассказала, что нельзя делать в полное солнечное затмение

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Астропсихолог Инга Лозанчич в беседе с Москвой 24 призвала россиян быть осторожными в день полного солнечного затмения.
Ранее в пресс-службе Московского планетария сообщили о том, что необычное природное явление произойдет 4 декабря между 08:29 и 12:36 по московскому времени. Отмечалось, что полная фаза затмения Солнца продлится 1 минуту 54 секунды и будет видна только на территории Антарктиды.
"Солнце в астропсихологии – это сознание. То есть в этот период можно попадать в то состояние сознания, когда ты делаешь такие неверные шаги, последствия которых могут быть судьбоносными", – предупреждает астропсихолог.
По словам специалиста, во время затмения будет возникать много провокаций. Главное – вовремя их распознать и не поддаваться, советует Инга Лозанчич.
"Сейчас очень важна воля и контроль, чтобы уходить от этих состояний. Это как раз проверка на зрелость и на истинную любовь к себе. То есть полюбить себя в данном случае – это не позволить себе упасть, тем самым обеспечить хорошее будущее", – объясняет она.
По словам астропсихолога, наиболее сильно влияние солнечного затмения ощутят на себе Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы. Специалист советует этим знакам зодиака быть особенно бдительными и внимательными в этот период.
Что касается других астрологических явлений, то ретроградного Меркурия в этом году уже не будет: он наступит только 14 января 2022 года, объясняет Инга Лозанчич. Зато 19 декабря ожидается начало ретроградной Венеры, уточнила она.
"Вообще Венера олицетворяет наши чувства и отношения: близкие, партнерские, общественные. Уже сейчас наши отношения начинают испытываться на прочность", – подчеркнула астропсихолог.
По словам специалиста, в итоге выдержат только те отношения, в которых действительно есть "настоящее зерно". Также эксперт советует в этот период быть очень осмотрительным в денежных тратах.
Ранее в Московском планетарии рассказали, что 12 декабря к Земле на минимальное расстояние приблизится комета Леонарда. Она будет самой яркой в этом году и пролетит в 35 миллионах километров от нашей планеты.
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