Астропсихолог рассказала, что нельзя делать в полное солнечное затмение

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Астропсихолог Инга Лозанчич в беседе с Москвой 24 призвала россиян быть осторожными в день полного солнечного затмения.

Ранее в пресс-службе Московского планетария сообщили о том, что необычное природное явление произойдет 4 декабря между 08:29 и 12:36 по московскому времени. Отмечалось, что полная фаза затмения Солнца продлится 1 минуту 54 секунды и будет видна только на территории Антарктиды.

"Солнце в астропсихологии – это сознание. То есть в этот период можно попадать в то состояние сознания, когда ты делаешь такие неверные шаги, последствия которых могут быть судьбоносными", – предупреждает астропсихолог.





Инга Лозанчич астропсихолог В период затмения мы закладываем семена для своих будущих событий, которые начинают всходить через 3–4 месяца. Эти семена выражаются в нашем состоянии сознания. То есть все эгоистические состояния, например недовольство, раздражительность, гнев, обида, – это самое худшее, что можно посеять.

По словам специалиста, во время затмения будет возникать много провокаций. Главное – вовремя их распознать и не поддаваться, советует Инга Лозанчич.

"Сейчас очень важна воля и контроль, чтобы уходить от этих состояний. Это как раз проверка на зрелость и на истинную любовь к себе. То есть полюбить себя в данном случае – это не позволить себе упасть, тем самым обеспечить хорошее будущее", – объясняет она.





Инга Лозанчич астропсихолог Если умно себя вести, можно перейти на другой уровень. Лучший, высокий и духовный.

По словам астропсихолога, наиболее сильно влияние солнечного затмения ощутят на себе Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы. Специалист советует этим знакам зодиака быть особенно бдительными и внимательными в этот период.

Что касается других астрологических явлений, то ретроградного Меркурия в этом году уже не будет: он наступит только 14 января 2022 года, объясняет Инга Лозанчич. Зато 19 декабря ожидается начало ретроградной Венеры, уточнила она.

"Вообще Венера олицетворяет наши чувства и отношения: близкие, партнерские, общественные. Уже сейчас наши отношения начинают испытываться на прочность", – подчеркнула астропсихолог.

По словам специалиста, в итоге выдержат только те отношения, в которых действительно есть "настоящее зерно". Также эксперт советует в этот период быть очень осмотрительным в денежных тратах.

Ранее в Московском планетарии рассказали, что 12 декабря к Земле на минимальное расстояние приблизится комета Леонарда. Она будет самой яркой в этом году и пролетит в 35 миллионах километров от нашей планеты.