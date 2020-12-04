Семья блогеров при разводе будет делить совместный Instagram с 1 млн подписчиков

Фото: depositphotos/2nix
Семья блогеров готовится делить профиль в Instagram с одним миллионом подписчиков. Они вместе вели страницу до того, как приняли решение о разводе, сообщил ТАСС адвокат одного из участников судебного спора Сергей Егоров.
По словам защитника, его доверители являются известными блогерами. У данного аккаунта более миллиона подписчиков, а ежемесячный доход составляет свыше 300 тысяч рублей. "Они вели его совместно, но, по правилам Instagram, аккаунт должен быть оформлен на конкретного человека, поэтому он был оформлен на супругу моего доверителя. Доверитель не давал мне разрешение называть его имя, название аккаунта и иные детали", – сказал Егоров.
Как объяснил адвокат, аккаунт представляет денежную ценность, однако остается вопрос, как описать его в судебном решении. Не исключается, что придется опросить представителя Facebook в России, так как данной компании принадлежит социальная сеть Instagram.
Планируется, что судебное заседание по этому делу пройдет в одном из судов Москвы.
Ранее стало известно, что в России могут перестать выдавать свидетельства о разводе. Бумажное свидетельство о рождении могут сохранить ради торжественности церемонии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: