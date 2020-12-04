Семья блогеров при разводе будет делить совместный Instagram с 1 млн подписчиков

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Семья блогеров готовится делить профиль в Instagram с одним миллионом подписчиков. Они вместе вели страницу до того, как приняли решение о разводе, сообщил ТАСС адвокат одного из участников судебного спора Сергей Егоров.

По словам защитника, его доверители являются известными блогерами. У данного аккаунта более миллиона подписчиков, а ежемесячный доход составляет свыше 300 тысяч рублей. "Они вели его совместно, но, по правилам Instagram, аккаунт должен быть оформлен на конкретного человека, поэтому он был оформлен на супругу моего доверителя. Доверитель не давал мне разрешение называть его имя, название аккаунта и иные детали", – сказал Егоров.

Как объяснил адвокат, аккаунт представляет денежную ценность, однако остается вопрос, как описать его в судебном решении. Не исключается, что придется опросить представителя Facebook в России, так как данной компании принадлежит социальная сеть Instagram.

Планируется, что судебное заседание по этому делу пройдет в одном из судов Москвы.

Ранее стало известно, что в России могут перестать выдавать свидетельства о разводе. Бумажное свидетельство о рождении могут сохранить ради торжественности церемонии.