Дерматолог рекомендовала не наносить жирный крем под маску

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Косметолог научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столицы Полина Колчева рекомендовала не наносить жирный крем под маску из-за парникового эффекта. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Не рекомендуется под маску наносить жирные средства, потому что создается парниковый эффект: с одной стороны, это способствует раскрытию пор, с другой стороны, нарушению проницаемости кожи, поэтому вся бактериальная флора с легкостью проникает в кожу и вызывает воспаления", – заявила Колчева.

Дерматолог посоветовала использовать для собственной защиты одноразовые маски, меняя их каждые два часа. Она пояснила, что тканевые синтетические маски могут вызвать раздражения в местах, где она максимально прилегает к лицу.

"Могут появляться раздражения на синтетические материалы типа контактного дерматита. Как правило, они встречаются как раз по границе ношения маски, где она больше всего прилегает к коже. Также очень часто встречаются раздражения за ушами из-за ношения маски на резинке. Этого можно избежать, если носить маски с более свободной резинкой или маски на завязке", – рассказала специалист.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова рекомендовала на фоне постоянного применения антисептических средств наносить на кожу косметические средства, которые сочетают в себе смягчающие, увлажняющие, регенерирующие компоненты. По ее словам, это могут быть кремы, лосьоны, мази, заменители мыла.

