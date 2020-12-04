В Роспотребнадзоре оценили эффективность масок с клапаном

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Маски с клапаном нужны только медикам при исполнении их профессиональных обязанностей, сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
По его словам, такие маски облегчают выдох, однако если человек болеет коронавирусом, он может заразить других.
"Маски с клапаном облегчают выдох, при этом человек, если он инфицирован, все свои вирусы отдает окружающим", – цитирует специалиста РИА Новости.
Он рассказал, что некоторые западные компании уже не пускают пассажиров с такими масками на борт самолета, поскольку они не защищают от распространения вируса.
Ранее эксперты назвали тканевые средства индивидуальной защиты хорошей заменой медицинским маскам. Однако, по их мнению, из-за многоразового пользования эффективность изделия из ткани при защите от коронавируса может значительно снизиться.
Специалисты также рекомендовали выбрасывать маску, если на ней есть остались пятна даже после стирки. Всего тканевую маску советуют надевать не более 30 раз.
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