В Совфеде прокомментировали реакцию РПЦ на закон о домашнем насилии

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Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко заявила, что представителям РПЦ стоит внимательнее ознакомиться с законопроектом о профилактике семейно-бытового насилия прежде чем критиковать.
Она подчеркнула, что документ специально опубликовали на сайте Совфеда, чтобы желающие могли представить свои поправки.
"Очень жаль, что в заявлении комиссии РПЦ даже не указаны конкретные нормы, которые якобы способствуют произвольному отстранению родителей от воспитания детей. В законопроекте речь идет исключительно о взрослых людях и их взаимоотношениях. Причем тут дети, я не очень понимаю, но, наверное, просто недостаточно внимательно смотрели", – цитирует Святенко "Газета.ру".
Она также раскритиковала слова патриаршей комиссии о том, что проект якобы нарушает права граждан. Депутат подчеркнула, что все меры будут оказываться исключительно в добровольном порядке.
"Конституционные права ни в коей мере не нарушаются, потому что профилактические меры могут быть оказаны только в добровольном порядке. То есть и жертва должна сказать: "Да, мне нужна защита государства", – заключила она.
РПЦ сочла антиконституционным законопроект о домашнем насилии, поскольку он направлен на разрушение института семьи в России. В духовенстве полагают, что он нарушает право на семейную тайну и свободное воспитание детей в соответствии с убеждениями родителей. Кроме того, нормы будут способствовать коррупции. Церковь опасается, что почти "любое нормальное человеческое действие может быть признано семейно-бытовым насилием".
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, соавтор проекта закона о домашнем насилии Оксана Пушкина же убеждена, что "любое насилие в отношении женщин и детей не оправдать ни традициями, ни религией". Она отметила, что при работе над законопроектом учли все предложения и поправки, а также результаты экспертно-аналитического исследования. Основное внимание в документе уделяется профилактике.
Сейчас потерпевшие не знают своих прав, боятся агрессоров, осуждения родственников и коллег, констатировала Пушкина. Она уточнила, что против закона выступает особо консервативная часть общества, что, по ее мнению, нормально.
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