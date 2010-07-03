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Москва 24

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Общество

14:25

Диетолог рассказала о причинах неправильного питания россиян

общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Диетолог и кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала о причинах, которые побуждают россиян включать в свой рацион вредные продукты. Об этом сообщает ИА "НСН".

По словам специалиста, неправильное питание позволяет значительно экономить время, поскольку рафинированные продукты из магазина легко и быстро готовятся. Кроме того, такая еда влияет на опиоидную зону в структуре головного мозга из-за высокого содержания жиров и специй. Она успокаивает людей, дает им возможность почувствовать радость и удовольствие.

Эксперт не согласилась с тем, что на пищевые привычки граждан влияет их финансовое положение. "На Дальнем Востоке или в Якутии выбор в магазине вообще ограничен. Многое продается в консервированном или маринованном виде. Решить эту проблему можно, особенно если заниматься заготовками", – заключила Королева.

Ранее социологи выяснили, что почти половина опрошенных россиян назвали свое питание неправильным. Половина граждан ежедневно употребляют свежие овощи, 48% – фрукты и молоко, 37% – мясо, 34% – фрукты. Реже всего в свой рацион респонденты включают рыбу, а чаще всего – выпечку.

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