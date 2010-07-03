Частные Деды Морозы пожаловались на отсутствие заказов на елки в детские сады и школы, передает телеканал Москва 24.
Руководитель новогоднего проекта Мария Аксиянова рассказала, что за последние три года спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек значительно снизился. Она добавила, что этот год принес еще большие убытки.
"В этом году прям вообще колоссально мы это видим, что вообще перестали заказывать Дедов Морозов и Снегурочек <...> Мы в этом году сказки планировали и спектакли подготовили, но все это зарубили на корню!" – рассказывала Аксиянова.
Оказывается, что все дело в новых правилах, которые пришли в столицу из регионов. Теперь за визит частного Деда Мороза нужно платить, однако сборы с родителей в школах и детских садах запрещены.
Депутат Госдумы Борис Чернышов пояснил, что запрет на такие услуги в образовательных учреждениях ввели уже давно. По его словам, это было сделано из-за ряда обращений родителей, которые не могут оплатить такие услуги из-за ряда причин.
Получается, что с новым введением правил родителям нельзя ни за что платить, а организовать праздник учебные заведения смогут лишь после того, как проведут тендер. Новые правила возмутили не только исполнителей заказов, но и родителей детей.
Блогер Ирина Бебенина рассказала, что в этом году ее дочка с утреннего праздника уйдет без подарка. Она отметила, что в прошлом году в департамент образования начали поступать письма от родителей, которым не нравилось, что их дети получают одинаковые подарки. Однако в ведомстве тогда приняли решение запретить вообще подарки, подчеркнула Бебенина.
"Все подарки запретили вообще! Мы очень расстроились, как вообще может быть Дед Мороз без подарков?" – подчеркивала девушка.
А вот к истории с запретом Дедов Морозов – наемников Ирина относится с понимаем. Она считает, что отмена наемных Дедов Морозов связана исключительно с безопасностью детей, пояснив, что сейчас очень трудно проверить, кто скрывается за маскированным лицом.
Ирина подчеркнула, что эта история не отняла у них праздничного настроения. Сейчас они создают праздник в собственном доме, украшая новогоднюю елку и квартиру. Также вместе с другими родителями они пишут руководству школы коллективное письмо, чтобы организовать их детям настоящий новогодний праздник.
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