Частные Деды Морозы пожаловались на отсутствие заказов на елки в детские сады и школы, передает телеканал Москва 24.

Руководитель новогоднего проекта Мария Аксиянова рассказала, что за последние три года спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек значительно снизился. Она добавила, что этот год принес еще большие убытки.

"В этом году прям вообще колоссально мы это видим, что вообще перестали заказывать Дедов Морозов и Снегурочек <...> Мы в этом году сказки планировали и спектакли подготовили, но все это зарубили на корню!" – рассказывала Аксиянова.

Оказывается, что все дело в новых правилах, которые пришли в столицу из регионов. Теперь за визит частного Деда Мороза нужно платить, однако сборы с родителей в школах и детских садах запрещены.

Депутат Госдумы Борис Чернышов пояснил, что запрет на такие услуги в образовательных учреждениях ввели уже давно. По его словам, это было сделано из-за ряда обращений родителей, которые не могут оплатить такие услуги из-за ряда причин.

Получается, что с новым введением правил родителям нельзя ни за что платить, а организовать праздник учебные заведения смогут лишь после того, как проведут тендер. Новые правила возмутили не только исполнителей заказов, но и родителей детей.

Блогер Ирина Бебенина рассказала, что в этом году ее дочка с утреннего праздника уйдет без подарка. Она отметила, что в прошлом году в департамент образования начали поступать письма от родителей, которым не нравилось, что их дети получают одинаковые подарки. Однако в ведомстве тогда приняли решение запретить вообще подарки, подчеркнула Бебенина.

"Все подарки запретили вообще! Мы очень расстроились, как вообще может быть Дед Мороз без подарков?" – подчеркивала девушка.

А вот к истории с запретом Дедов Морозов – наемников Ирина относится с понимаем. Она считает, что отмена наемных Дедов Морозов связана исключительно с безопасностью детей, пояснив, что сейчас очень трудно проверить, кто скрывается за маскированным лицом.

Ирина подчеркнула, что эта история не отняла у них праздничного настроения. Сейчас они создают праздник в собственном доме, украшая новогоднюю елку и квартиру. Также вместе с другими родителями они пишут руководству школы коллективное письмо, чтобы организовать их детям настоящий новогодний праздник.

