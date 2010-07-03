В Московском зоопарке поселились самки редчайших обезьян

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В Московском зоопарке поселились две пятилетние самки золотистых львиных тамаринов, или золотистых львиных игрунок, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Это один из самых редких видов обезьян в мире.
Обезьянки внешне похожи на льва. Их вид занесен в Международную Красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения. Численность популяции в природе не превышает тысячи особей.
В столицу животных привезли из зоопарка Мюнстера (Германия) в середине октября. Они больше месяца находились на карантине, а посмотреть на них можно с конца ноября. Тамарины живут в левом крыле павильона "Дом обезьян".
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что переговоры о получении приматов велись больше года.
"В перспективе мы надеемся привезти самца, чтобы сформировать с одной из самок пару и получить потомство. У наших зоологов богатый опыт работы с разными видами приматов – от игрунок до горилл, так что сложностей с содержанием львиных тамаринов возникнуть не должно", – подчеркнула она.
У тамаринов яркая золотистая шерсть, мягкая и длинная. Голову обрамляет пышная грива, почти полностью скрывающая уши. Обезьянки достаточно миниатюрны. Длина тела взрослой особи в среднем не превышает 20 сантиметров, вес колеблется от 500 до 900 граммов, а хвост может достигать в длину 35 сантиметров.
Тамарины ловко лазают по тонким веткам и лианам. Большую часть своей жизни они проводят на деревьях, а спускаются крайне редко и только в случае крайней необходимости, например в брачный период. Наиболее активны они утром и днем. Питаются приматы спелыми фруктами, разнообразными насекомыми, ящерицами, яйцами птиц и густой смолой некоторых пород деревьев.
1 декабря в зоопарке отметили Международный день слона. Организаторы подготовили для гостей квест, познавательную викторину и интерактивную программу.
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