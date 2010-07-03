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Москва 24

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Общество

11:07

День слона отметят в Московском зоопарке 1 декабря

город общество

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Международный день слона отметят в Московском зоопарке в воскресенье, 1 декабря. Организаторы подготовили для гостей квест, познавательную викторину и интерактивную программу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Главными героями праздника станут азиатские слоны Памир, Пипита, Киприда и всеобщий любимец двухгодовалый слоненок Филимон", – заявили в пресс-службе зоопарка.

Во время интерактивной программы гости смогут разобраться, как отличать азиатских слонов от африканских, проверить свои знания в викторине и своими глазами увидеть, как устроена жизнь слонов в зоосаде. Например, специалисты объяснят, зачем в вольерах с животными устанавливают пластиковые бочки, конусы и другие нетипичные для природы предметы.

Развлекательную программу представят в павильоне "Слоновик" на старой территории Московского зоопарка. Гостей ждут с 12:00 до 15:00.

В пресс-службе зоосада уточнили, что принять участие в празднике каждый желающий может совершенно бесплатно – для этого необходимо предварительно зарегистрироваться.

В начале ноября стало известно, что в Московском зоопарке родился птенец сероспинного трубача. Данный вид птиц относится к тем, которые входят в Красную книгу России. Вылупившийся птенец активно развивается под присмотром специалистов-орнитологов.

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