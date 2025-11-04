Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 4 ноября

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода с дождем ожидается в столице во вторник, 4 ноября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 8 до 10 градусов тепла, по области – от 5 до 10 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 3 градусов, а в Подмосковье – до нуля градусов.

Метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября, когда произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений.

При этом снежный покров в Центральной России сформируется в последнюю декаду ноября. Недобор осадков составит 20–30%. Так что москвичей ждет сухое и относительно теплое завершение осени.