Врач рассказал, как избежать тревожности в нерабочие дни

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, как избежать тревожности в нерабочие дни. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист посоветовал запастись хорошими фильмами, читать книги, заняться хобби и полезными делами.

"Отправьтесь на экскурсию, на прогулку, нагружайте себя физической активностью. Спортивные занятия способствуют выработке множества полезных гормонов, в том числе, дофамина, который обеспечивает состояние удовлетворения и поднимает настроение", – посоветовал Тяжельников.

Врач выразил мнение, что введенные меры были принято вовремя. Они могут поспособствовать снижению новых случаев коронавируса и разорвать цепочку заражения.

При этом Тяжельников подчеркнул, что для того, чтобы побороть пандемию, нужна массовая вакцинация граждан.

Нерабочие дни в России объявили с 30 октября по 7 ноября. На общефедеральном уровне продлевать "длинные выходные" не планируют, однако власти регионов могут принять подобное решение в связи с ухудшением эпидситуации.

Так, нерабочие дни еще на неделю продлили в Томской и Челябинской областях.

Москва же, по словам Сергея Собянина, с 8 ноября вернется к обычной жизни, но с некоторыми ограничениями.

