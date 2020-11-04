Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду 5-7 ноября. Из-за этого специалисты объявили в столичном регионе желтый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре России.

"Москва: ветер. Порывы до 18 мтров в секунду. Период предупреждения с 1:00 5 ноября до 1:00 7 ноября", – говорится в сообщении.

В Московской области порывистый ветер ожидается с 23:00 5 ноября до 23:00 7 ноября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителей России ожидает зима холоднее предыдущей. Синоптики предполагают среднюю температуру выше нормы, но ниже прошлогодних значений.

Октябрь в столице стал самым теплым в истории метеонаблюдений. Средняя температура в прошедшем месяце составила +9,3 градуса.