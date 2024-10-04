Врачи спасли мужчину с обломком фанеры в шее в Орехово-Зуеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли 49-летнего мужчину с торчащим из шеи куском фанеры и сильным кровотечением. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на подмосковный Минздрав.

Оказалось, что кусок фанеры пронзил его шею и застрял между первым и вторым позвонками. Такую травму мужчина получил во время ремонта. После проведения КТ выяснилось, что осколок фанеры повредил стенки позвоночной артерии. В связи с этим пострадавшему потребовалась экстренная операция, так как артерия могла полностью повредиться и спровоцировать развитие инсульта.

Однако врачам удалось вытащить кусок фанеры, ушить артерию и восстановить кровоток. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже отправлен на амбулаторное лечение.

Ранее врачи Долгопрудненской больницы спасли 50-летнего мужчину, у которого был выявлен перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Он получил травму, когда упал на асфальт и ударился затылком. При помощи микроскопического отверстия в черепе нейрохирурги удалили гематому. Пациента уже выписали домой, однако ему нужно будет пройти реабилитацию.

