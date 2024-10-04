Дождь пройдет в Москве 4 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода и дождь ожидаются в Москве 4 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 14 до 16 градусов, по области – от 13 до 18 градусов.

При этом южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о существенном похолодании после 10 октября. Во второй декаде октября температура воздуха опустится до 8 градусов и приблизится к норме. После этого столичные власти смогут подключить отопление. Кроме того, не исключены заморозки в ночные часы.