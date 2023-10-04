Частные клиники будут передавать в военкомат сведения о клиентах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Частные клиники начнут передавать в военкомат информацию о пациентах. Об этом пишет "Парламентская газета" со ссылкой на главу думского комитета по обороне Андрея Картаполова.

"Кроме них, сбором информации будут заниматься налоговая служба, Рособрнадзор, территориальные отделы МВД, которые занимаются регистрацией людей по месту жительства, а также компании-работодатели", – отметил он.

Картаполов объяснил, что такой подход должен помочь быстрее актуализировать данные, уменьшить количество ошибок при рассылке повесток и снять нагрузку с военкоматов.

В середине апреля Владимир Путин подписал указ о создании единого реестра военнообязанных. Документом вносятся поправки в отдельные законодательные акты РФ по теме оповещения россиян о явке на мероприятия, связанные с призывом.

В Минцифры заявили, что единый реестр воинского учета будет введен в РФ не раньше 2025 года в связи с жесткими требованиями к инфраструктуре и информационной безопасности. Пилотный проект планируется запустить до конца 2023 года на территории одного-двух субъектов страны.



Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учета