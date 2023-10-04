Минтруд предложил сохранить за участниками СВО с Крайнего Севера оплату проезда на отдых

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За участниками спецоперации из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей следует сохранить право на оплату проезда на отдых. Такое предложение озвучил российский Минтруд, пишет ТАСС.

Речь идет о тех, кто не смог использовать эту возможность из-за участия в СВО, добавили в ведомстве. За ними сохранится право на компенсацию расходов на проезд и провоз багажа к месту отдыха и обратно, если они не смогли его использовать из-за призыва.

В министерстве уточнили, что на данный момент такой возможностью работник может воспользоваться раз в два года. По общим правилам эти расходы не переносятся на другой год, если сотрудник ей не воспользовался. Однако после поправок мобилизованные или контрактники смогут продлить эту льготу.

Ранее Владимир Путин заявил, что участники спецоперации РФ на Украине и их родные должны быть обеспечены всеми мерами поддержки. Президент подчеркнул важность предоставления равных прав всем без исключения – кадровым военным, добровольцам, мобилизованным, контрактникам и правоохранителям.

Мишустин сообщил о финансировании нужд СВО в полном объеме, несмотря на санкции