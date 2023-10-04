Врачам в России разрешат прописывать БАДы пациентам

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Врачам в России разрешат прописывать биологически активные добавки (БАДы) пациентам, сообщает газета "Известия".

Данный законопроект разработан в аппарате правительства. Его поддержала правкомиссия по законопроектной деятельности. Изменения предлагается внести в закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов". По словам авторов проекта, поправки поспособствуют предотвращению бесконтрольного применения добавок и сохранению здоровья граждан.

Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев пояснил, что этот законопроект позволит медработникам выписывать пациентам БАДы, соответствующие требованиям законодательства РФ и зарегистрированные в соответствии с ним. Кроме того, российские власти смогут устанавливать способы регистрации добавок, произведенных отечественными производителями, а также особенности их применения на территории России.

"Правительство России наделяется полномочиями по установлению качества БАДов и сырья для их изготовления в зависимости от степени их влияния на здоровье человека", – сказал Груздев.

Он отметил, что БАДы внесут в статью закона, где прописаны требования к обеспечению качества пищевых продуктов. С помощью обязательной маркировки будет регулироваться обращение биологически активных добавок. По его словам, все участники оборота БАДов должны были зарегистрироваться в системе "Честный знак" до 1 октября 2023 года.

В СМИ добавили, что законопроект одобрили без согласования министерства здравоохранения. Однако Минздрав заявил, что назначение добавок при оказании медицинской помощи не является предметом правового регулирования закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов". В свою очередь, авторы проекта отметили, что поправка внесена в документ. При этом Роспотребнадзор согласовал поправки без замечаний и предложений. Также Минпромторг заявил о готовности согласовать законопроект.

Груздев подчеркнул, что данный законопроект запрещает распространение информации о розничной продаже БАДов, включая дистанционным способом, поэтому изменения могут снизить оборот добавок на рынке.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов сказал, что новые поправки повлекут сокращение рынка БАДов, так как в настоящее время на рынке представлена продукция, часть из которой "пищевыми добавками может называться приблизительно". Он привел пример наличия в обороте добавок, содержащих опасные для здоровья компоненты – мухоморы. По его мнению, в этой сфере необходимо навести порядок.

Беспалов считает, что больше всего потерь из-за изменений понесут поставщики из серого сегмента в Сети. А легальные продавцы только выиграют, сказал эксперт.

Гастроэнтеролог и диетолог компании "СберЗдоровье" Мария Дюжева сказала, что добавки не являются лекарственными средствами и не проходят все стадии клинических испытаний. Врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская добавила, что к БАДам можно отнести витамины и минералы, растительные экстракты, аминокислоты и белки, пробиотики.

По словам замдиректора по медицинской деятельности "Инвитро-Приволжье" Татьяны Неумолотовой, врач может посоветовать принимать добавки в рамках диеты, например, чтобы восполнить суточную норму омега-3. Демьяновская отметила, что добавки могут положительно дополнить рацион человека, если принимаются по показаниям и назначению врача.

В "Гемотесте" заявили, что опасность БАДов заключается в том, что к ним не предъявляются такие серьезные требования, как к лекарствам, в том числе касательно производства и сертификации, а также распространения.

Неумолотова пояснила, что только врач может прописать дозировку того или иного витамина или минерала. Переизбыток приема добавок несет риск развития рака, мочекаменной болезни и других, заявила Дюжева. Также от передозировок могут проявиться аллергические реакции, нарушения работы нервной, пищеварительной, сердечно-сосудистой систем, а в тяжелых случаях летальный исход.

Новый законопроект предполагает дополнительную маркировку БАДов, сказала Демьяновская. С помощью маркировок производителям будет труднее маскировать в составе продукта низкокачественное сырье. Но это не сможет решить все проблемы. Например, ответственность за самостоятельный прием БАДов будет лежать на потребителе.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева сообщила, что обязательная маркировка биологически активных добавок (БАДов) может начаться в России с 1 октября текущего года. По ее словам, введении обязательной маркировки должно происходить поэтапно в течение двух лет. По ее словам, планируется с 1 марта 2024 года сделать обязательной фиксацию кода маркировки при розничной продаже БАДов.

Российским врачам разрешат прописывать пациентам БАД – СМИ