Онколог опроверг пользу пищевых добавок и диет при профилактике рака

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Никакие пищевые добавки, БАДы и диеты не помогают бороться с раком, сообщает News.ru со ссылкой на врача-онколога, химиотерапевта, доктора медицинских наук Павла Копосова.

Эксперт заявил, что сейчас не существует ни одного исследования в этом направлении, которое могло бы подтвердить, может ли тот или иной продукт предотвратить онкологию.

"Рак вызван мутацией на уровне ДНК клеток. Я также не рекомендовал бы народную медицину, плюсов в таком лечении нет. Целебные настои не помогут избавиться от злокачественной опухоли", – поделился Копосов.

Вместе с этим он подтвердил существование трав, которые обладают лечебными свойствами. Они могут убивать раковые клетки, однако добиться какого-то эффекта в домашних условиях невозможно, заключил медик.

Ранее врач-онколог Иван Карасев рассказал, что здоровый рацион должен на 30% состоять из белков, на 70% – из продуктов растительного происхождения. Для профилактики онкологических заболеваний он посоветовал употреблять яйца и жирную рыбу.

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