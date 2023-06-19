09:19Общество
Онколог опроверг пользу пищевых добавок и диет при профилактике рака
Фото: depositphotos/nikolasvn
Никакие пищевые добавки, БАДы и диеты не помогают бороться с раком, сообщает News.ru со ссылкой на врача-онколога, химиотерапевта, доктора медицинских наук Павла Копосова.
Эксперт заявил, что сейчас не существует ни одного исследования в этом направлении, которое могло бы подтвердить, может ли тот или иной продукт предотвратить онкологию.
"Рак вызван мутацией на уровне ДНК клеток. Я также не рекомендовал бы народную медицину, плюсов в таком лечении нет. Целебные настои не помогут избавиться от злокачественной опухоли", – поделился Копосов.
Вместе с этим он подтвердил существование трав, которые обладают лечебными свойствами. Они могут убивать раковые клетки, однако добиться какого-то эффекта в домашних условиях невозможно, заключил медик.
Ранее врач-онколог Иван Карасев рассказал, что здоровый рацион должен на 30% состоять из белков, на 70% – из продуктов растительного происхождения. Для профилактики онкологических заболеваний он посоветовал употреблять яйца и жирную рыбу.
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