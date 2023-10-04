Врач назвал главный признак сгущения крови

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Чувство жажды считается главным признаком, сигнализирующим о сгущении крови. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.





Алексей Хухрев врач-терапевт Сгущение крови – это потеря объема ее жидкой части. Поэтому главный симптом в данном случае – чувство жажды. Когда человек выпьет воды, кровь разбавится и сгущение пройдет.

Кроме того, кровь может сгущаться при чрезмерном потреблении соли и при потливости. Также в результате рвоты и диареи, уточнил врач. Сгущение крови негативно сказывается на работе всего организма. Поэтому важно постоянно восполнять объем потерянной им жидкости.

"Если воды в организме мало, уменьшается объем циркулирующей крови и снижается кровообращение в очень многих органах и тканях. Если у нас снизилось кровообращение, ткани начинают испытывать кислородное голодание, в них накапливаются продукты распада, жизнедеятельности, которые не вымываются", – предупредил терапевт.

Ранее были названы напитки, которые помогают в профилактике тромбообразования. В частности, для таких целей подойдут ягодные морсы, например, из малины или ежевики. Кроме того, можно пить зеленый чай, поскольку он улучшает текучесть крови. Также рекомендуется обратить внимание на какао. Его употребление препятствует слипанию форменных элементов крови.

