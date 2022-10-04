В Москве выявили 1 442 случая COVID-19 за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За прошедшие сутки в Москве выявили 1 442 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В больницу с коронавирусной инфекцией положили 236 человек, выздоровели 4 040 пациентов, 28 человек скончались.

Всего с начала пандемии в столице выявили 3 202 944 случая COVID-19, болезнь перебороли 3 001 750 человек, умерли 46 134 человека.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что коронавирус может перейти в самую опасную ОРВИ, тем самым встав на место сезонного гриппа.

По его словам, переход инфекции в сезонную форму может случиться в конце весны – начале лета 2023 года. Крючков предупредил, что ждать конца эпидемии коронавируса в ближайший осенне-зимний период также не нужно.



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