В РФ за сутки выявили 21 687 случаев заражения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В РФ за сутки выявили 21 687 случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За последние 24 часа в стране были госпитализированы 3 083 человека. Выздороветь удалось 45 437 жителям РФ, скончались 107 пациентов.

Всего с начала эпидемии в РФ было выявлено 21 094 872 случая заражения. От COVID-19 в стране с начала распространения заболевания умерли 387 666 человек.

Ранее вирусолог центра "Вектор" Валерий Локтев рассказал, когда пройдет нынешний пик волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. По его словам, это может произойти примерно через месяц, в настоящий момент заболеваемость уже пошла на спад.



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