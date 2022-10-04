Синоптик предупредил о продолжении дождей в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дожди в Москве продолжатся, предупредил главный специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец в эфире программы "Соловьев Лайф".

"Сейчас над столицей переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составляет 10,2 градуса тепла, однако не стоит расслабляться, поскольку на центральную Россию наступает циклоническая воронка, а значит небо затянет многослойный пирог облачности", – рассказал синоптик.

По его словам, за сутки выпадет до 4–5 миллиметров осадков, что равно половине ведра воды на квадратный метр московских улиц. Ветер ожидается южный, порывистый. Он будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.

В Москве днем будет не выше 9–11 градусов тепла, в Подмосковье – 7–12 градусов.

"Одевайтесь по погоде и возьмите с собой зонты", – посоветовал Тишковец.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что дожди в столице утихнут к среде, 5 октября. По его словам, в дальнейшем погода будет почти без осадков: небольшие дожди прогнозируются с четверга на пятницу и с субботы на воскресенье.



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