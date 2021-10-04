В МИД РФ рекомендовали ответственно подходить к сбору багажа при поездках в Египет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

При планировании поездки в Египет россиянам необходимо ответственно подходить к формированию своего багажа. Об этом сообщил Консульский департамент МИД РФ в своем Facebook.

"При планировании поездки в Египет настоятельно рекомендуем ответственно подходить к формированию своего багажа и заранее ознакомиться с информацией об основных правилах таможенного контроля в Египте, размещенной на сайте генерального консульства РФ в Хургаде", – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что в последнее время в аэропортах Египта участились случаи, когда россияне пытаются провезти запрещенные вещества, например патроны и гильзы.

При этом в некоторых случаях гражданам удалось избежать штрафов или лишения свободы, ограничившись лишь депортацией, благодаря оперативному вмешательству сотрудников российских консульств.

Ранее россиянам напомнили правила посещения Греции. Например, для въезда в республику туристы должны предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки.