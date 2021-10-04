В Москве выявили 4 410 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве выявили 4 410 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

За 24 часа госпитализировали 979 человек, на ИВЛ находятся 443. Скончались от последствий коронавируса за сутки 66 человек.

Выздоровели после лечения от COVID-19 еще 1 956 пациентов, а всего инфекцию преодолели 1 498 183 человека.

За последние сутки в России подтвердили 25 781 новый случай коронавируса. При этом в 2 034 (7,9%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в РФ зарегистрировано 7 612 317 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены на Алтае, в Магаданской и Сахалинской областях, Республике Бурятия.

За последние сутки от последствий COVID-19 умерли 883 человека. Всего с начала пандемии скончался 210 801 человек. При этом за сутки выписали 14 526 человек. Всего коронавирусом в РФ переболел 6 740 491 человек.