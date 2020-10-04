Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 4 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Подмосковье в воскресенье, 4 сентября, ожидается теплая погода до +20 градусов. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

При этом весь день будет наблюдаться переменная облачность.

"Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, по области – от плюс 15 до плюс 20 градусов", – сказано в сообщении.

Порывы ветра составят 3–8 метров в секунду, атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.

Синоптики предупреждают, что у метеочувствительных людей может ухудшиться состояние здоровья из-за высокого атмосферного давления. Так, возможно недомогание при артериальной гипертонии или гипотонии, нейроциркуляторной астении, мигрени и вегетативных дисфункциональных расстройствах.

Ранее стало известно о приходе аномального тепла в ряд регионов РФ на следующей неделе. Самое большое превышение над нормой будет в западных областях: Санкт-Петербург, Псковская, Новгородская, Ярославская, Тверская, Смоленская, Московская, Владимирская, Ивановская области.

