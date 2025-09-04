До 22 градусов и переменная облачность ожидаются в Москве 4 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Температура воздуха в Москве в четверг, 4 сентября, составит от 20 до 22 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице будет облачно с прояснениями, без осадков. В Подмосковье воздух прогреется до 18–23 градусов, дождей тоже не ожидается.

Вместе с тем на территории региона будет дуть северный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 751 миллиметра ртутного столба.

Ранее главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова назвала потепление в столице неклассическим бабьим летом.

По ее данным, в течение ближайших 5–7 дней погоду в Москве будут определять северный антициклон и область повышенного атмосферного давления. Именно поэтому в городе будет наблюдаться "условное бабье лето", которое связано с трансформацией воздуха.

Кроме того, синоптик сообщила, что в понедельник, 8 сентября, в столице ожидается до 25 градусов. Это на 4 градуса выше климатической нормы.

