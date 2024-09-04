Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

8 сентября в Серебряном Бору пройдет костюмированный заплыв на сап-досках, сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Заплыв в Серебряном Бору станет вторым по счету. Первый прошел в середине июля, в День московского транспорта. Тогда желающих принять участие в костюмированном заплыве было очень много, поэтому в этот раз ведомство решило не ограничивать число участников.

"Мы поддерживаем занятия спортом и по задаче мэра Москвы Сергея Собянина предлагаем москвичам больше возможностей для активных занятий на свежем воздухе. Приглашаем всех поучаствовать в заплыве на сап-досках", – рассказал Максим Ликсутов.

В мероприятии 8 сентября также примут участие аниматоры, диджей и ведущий. Желающим нанесут аквагрим и заплетут косички. Кроме того, во время заплыва будут раздавать воду, а также развернут полевую кухню.

Ранее член комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике МГД Мария Киселева оценила инициативу городских властей бесплатно показать патриотические фильмы в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Показы пройдут на молодежных локациях "Телепорт" в Парке Горького и "Лужниках".