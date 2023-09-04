Москвичам рассказали о погоде 4 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

В первый день недели, 4 сентября, в Москве прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов, а в Подмосковье – от 19 до 24 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве может опуститься до 8 градусов, по области – до 6 градусов.

Ранее синоптик Александр Ильин предупредил москвичей о резком похолодании и дождях, которые ожидаются в середине предстоящей недели. В частности, 6 сентября столбики термометров опустятся до 15–17 градусов днем, а ночью температура достигнет 10–12 градусов.

До этого в центре погоды "Фобос" сообщили, что метеорологическое лето, когда среднесуточная погода составляет 15 градусов и выше, в Центральной России закончится 5 сентября.

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 3–7 сентября