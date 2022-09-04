В Москве за сутки выявили 4 425 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За прошедшие сутки в Москве выявили 6 205 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Срочная медицинская помощь и дальнейшее лечение под наблюдением специалистов за последние 24 часа потребовались 239 жителям столицы. Выздоровели от коронавируса за прошедшие сутки 5 163 человека, умерли 33 пациента.

С начала пандемии в столице зафиксировали 3 053 611 случаев COVID-19, побороть болезнь удалось 2 826 890 жителям Москвы. Умерли от коронавируса с начала пандемии 45 282 пациента.

Ранее профессор, доктор медицинских наук и заместитель президента РАН Геннадий Онищенко заявил, что в России стоит ожидать рост заболеваемости коронавирусом. Он считает, что причинами распространения станет старт учебного года и возвращение взрослых жителей страны после летних отпусков. По словам специалиста, повлияет и резкое понижение температуры воздуха.