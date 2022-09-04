В РФ за сутки выявили 48 042 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России за прошедшие сутки выявили 48 042 случая заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За последние сутки в стране были госпитализированы 2 239 человек с коронавирусом. Побороть болезнь за 24 часа удалось 35 732 жителям РФ, скончались 87 пациентов.

Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 19 729 423 случая заражения. От COVID-19 в стране с начала массового распространения заболевания умер 384 711 человек.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в регионах с высокой заболеваемостью коронавирусом. Глава ведомства Анна Попова поручила территориальным органам ведомства усилить разъяснительную работу с населением, особенно в группах риска.