В России выявили 18 780 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 18 780 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб.

В том числе было выявлено активно 1 402 (7,5%) эпизодов заболеваемости без клинических проявлений.

В Москве подтвердили 1 549 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 494, в Московской области – 756, в Свердловской области – 512, в Ростовской области – 479.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 993 954 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Москве – 0,1%.

За последние сутки в РФ подтверждено 796 смертей от последствий коронавирусной инфекции. За весь период по России умерло 186 407 человек.

Также за последние 24 часа были выписаны по выздоровлении 18 737 пациентов. Всего в стране коронавирусом переболели 6 255 475 человек.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет угрозы нового локдауна из-за последствий пандемии коронавируса. При этом речь об отмене действующих ограничений пока не идет.