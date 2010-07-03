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13:23

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Эксперт рассказал, как обезопасить себя от нового способа хищения денег

Доверяй, но проверяй. Эксперт – о том, как не стать жертвой кражи через соцсети

общество безопасность эксклюзив

13:23

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперт в области безопасности Александр Власов в беседе с Москвой 24 оценил новый способ кражи денег у россиян. Стало известно, что телефонные мошенники, дозваниваясь до своей жертвы, научились имитировать голос знакомого ей человека. Эксперт предположил, как злоумышленникам удается это делать.

"Во-первых, если взломан ваш Skype или телефон, где вы общаетесь в мессенджерах голосовыми сообщениями, то из ваших же разговоров можно нарезать любую фразу. И вы ее будете говорить своим голосом", – рассказал он.

Кроме того, по словам Власова, существует и более продвинутая технология для такого мошенничества. Но к ней прибегают в меньшей степени, поскольку она дорого стоит.

"Если редактируются фотографии, то точно так же редактируется и голос. Искусственный интеллект позволяет разложить его по частотам и потом преобразовать в нужный вам голос. Но это дорогостоящая затея, она менее распространена", – пояснил эксперт.

Власов рассказал, каким образом можно себя обезопасить от злоумышленников.

Можно использовать кодовые слова или фразы, чтобы понять, что вас, например, просит скинуть деньги именно ваш ребенок.
Александр Власов
эксперт в области безопасности

Эксперт также дал советы для борьбы с мошенниками, которые взламывают аккаунты пользователей в социальных сетях и публикуют посты от имени хозяев страниц с просьбой о помощи. По его словам, необходимо периодически менять свои пароли, а также установить антивирус на телефон и на компьютер. А если вы увидели такое сообщение, то лучше лично перезвонить знакомому и все уточнить.

"Других способов борьбы нет, кроме как обмениваться друг с другом информацией", – подчеркнул эксперт.

Надо быть предельно внимательным, когда кто-то из ваших знакомых просит у вас деньги крайне необычным способом.
Александр Власов
эксперт в области безопасности

Ранее замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал, что мошенники освоили новый способ хищения денег у россиян. Они имитируют голос человека, от имени которого просят помощь. Однако такой способ несет огромные убытки и мало распространен, отметил Сычев.

Он также добавил, что фиксируется рост числа обманов через социальные сети. По словам Сычева, злоумышленники взламывают личные аккаунты пользователей и публикуют посты от имени хозяев страниц с просьбой о помощи. При этом существует немало случаев, когда мошенники втирались в доверие к своим потенциальным жертвам, которые самостоятельно переводили им денежные средства.

Сычев пояснил, что сейчас основная аудитория у мошенников возраста 35–40 лет, уточнив, что более старшее поколение уже перестало откликаться и обращать внимание на сообщения вроде "Мама, я попал в беду, кинь деньги сюда" или "Вам положена компенсация, дайте номер карты".

Россиян уже предупреждали о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов. В разговоре аферисты имитируют звонок от службы безопасности и в беседе с клиентом стараются узнать SMS-код подтверждения. Также жертве предлагается продиктовать код "системе распознавания голоса".

Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.

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общество безопасность эксклюзив

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