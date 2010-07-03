Эксперт рассказал, как обезопасить себя от нового способа хищения денег

13:23
13:23
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Эксперт в области безопасности Александр Власов в беседе с Москвой 24 оценил новый способ кражи денег у россиян. Стало известно, что телефонные мошенники, дозваниваясь до своей жертвы, научились имитировать голос знакомого ей человека. Эксперт предположил, как злоумышленникам удается это делать.
"Во-первых, если взломан ваш Skype или телефон, где вы общаетесь в мессенджерах голосовыми сообщениями, то из ваших же разговоров можно нарезать любую фразу. И вы ее будете говорить своим голосом", – рассказал он.
Кроме того, по словам Власова, существует и более продвинутая технология для такого мошенничества. Но к ней прибегают в меньшей степени, поскольку она дорого стоит.
"Если редактируются фотографии, то точно так же редактируется и голос. Искусственный интеллект позволяет разложить его по частотам и потом преобразовать в нужный вам голос. Но это дорогостоящая затея, она менее распространена", – пояснил эксперт.
Власов рассказал, каким образом можно себя обезопасить от злоумышленников.
Эксперт также дал советы для борьбы с мошенниками, которые взламывают аккаунты пользователей в социальных сетях и публикуют посты от имени хозяев страниц с просьбой о помощи. По его словам, необходимо периодически менять свои пароли, а также установить антивирус на телефон и на компьютер. А если вы увидели такое сообщение, то лучше лично перезвонить знакомому и все уточнить.
"Других способов борьбы нет, кроме как обмениваться друг с другом информацией", – подчеркнул эксперт.
Ранее замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал, что мошенники освоили новый способ хищения денег у россиян. Они имитируют голос человека, от имени которого просят помощь. Однако такой способ несет огромные убытки и мало распространен, отметил Сычев.
Он также добавил, что фиксируется рост числа обманов через социальные сети. По словам Сычева, злоумышленники взламывают личные аккаунты пользователей и публикуют посты от имени хозяев страниц с просьбой о помощи. При этом существует немало случаев, когда мошенники втирались в доверие к своим потенциальным жертвам, которые самостоятельно переводили им денежные средства.
Сычев пояснил, что сейчас основная аудитория у мошенников возраста 35–40 лет, уточнив, что более старшее поколение уже перестало откликаться и обращать внимание на сообщения вроде "Мама, я попал в беду, кинь деньги сюда" или "Вам положена компенсация, дайте номер карты".
Россиян уже предупреждали о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов. В разговоре аферисты имитируют звонок от службы безопасности и в беседе с клиентом стараются узнать SMS-код подтверждения. Также жертве предлагается продиктовать код "системе распознавания голоса".
Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.
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