Эксперт рассказал, как обезопасить себя от нового способа хищения денег

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперт в области безопасности Александр Власов в беседе с Москвой 24 оценил новый способ кражи денег у россиян. Стало известно, что телефонные мошенники, дозваниваясь до своей жертвы, научились имитировать голос знакомого ей человека. Эксперт предположил, как злоумышленникам удается это делать.

"Во-первых, если взломан ваш Skype или телефон, где вы общаетесь в мессенджерах голосовыми сообщениями, то из ваших же разговоров можно нарезать любую фразу. И вы ее будете говорить своим голосом", – рассказал он.

Кроме того, по словам Власова, существует и более продвинутая технология для такого мошенничества. Но к ней прибегают в меньшей степени, поскольку она дорого стоит.

"Если редактируются фотографии, то точно так же редактируется и голос. Искусственный интеллект позволяет разложить его по частотам и потом преобразовать в нужный вам голос. Но это дорогостоящая затея, она менее распространена", – пояснил эксперт.

Власов рассказал, каким образом можно себя обезопасить от злоумышленников.





Александр Власов эксперт в области безопасности Можно использовать кодовые слова или фразы, чтобы понять, что вас, например, просит скинуть деньги именно ваш ребенок.

Эксперт также дал советы для борьбы с мошенниками, которые взламывают аккаунты пользователей в социальных сетях и публикуют посты от имени хозяев страниц с просьбой о помощи. По его словам, необходимо периодически менять свои пароли, а также установить антивирус на телефон и на компьютер. А если вы увидели такое сообщение, то лучше лично перезвонить знакомому и все уточнить.

"Других способов борьбы нет, кроме как обмениваться друг с другом информацией", – подчеркнул эксперт.





Александр Власов эксперт в области безопасности Надо быть предельно внимательным, когда кто-то из ваших знакомых просит у вас деньги крайне необычным способом.

Ранее замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал, что мошенники освоили новый способ хищения денег у россиян. Они имитируют голос человека, от имени которого просят помощь. Однако такой способ несет огромные убытки и мало распространен, отметил Сычев.

Он также добавил, что фиксируется рост числа обманов через социальные сети. По словам Сычева, злоумышленники взламывают личные аккаунты пользователей и публикуют посты от имени хозяев страниц с просьбой о помощи. При этом существует немало случаев, когда мошенники втирались в доверие к своим потенциальным жертвам, которые самостоятельно переводили им денежные средства.

Сычев пояснил, что сейчас основная аудитория у мошенников возраста 35–40 лет, уточнив, что более старшее поколение уже перестало откликаться и обращать внимание на сообщения вроде "Мама, я попал в беду, кинь деньги сюда" или "Вам положена компенсация, дайте номер карты".

Россиян уже предупреждали о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов. В разговоре аферисты имитируют звонок от службы безопасности и в беседе с клиентом стараются узнать SMS-код подтверждения. Также жертве предлагается продиктовать код "системе распознавания голоса".

Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.