Оранжевый уровень опасности продлили в Москве до вечера 5 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве до вечера субботы, 5 августа, сообщает Гидрометцентр России.

Причиной стала очень высокая температура. Предупреждение 4 августа будет действовать до 18:00, а 5 августа – с 12:00 до 18:00.

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил RT, что в выходные, 5 и 6 августа, в городе будет стоять жара.

"У нас антициклон, высокое давление, облачность", – заявил синоптик, подчеркнув, что в пятницу и субботу будет преимущественно без осадков, однако по области могут пройти кратковременные дожди. В воскресенье и понедельник осадков не ожидается.

В ночь на субботу столбики покажут 17–19 градусов, днем ожидается 29–31 градус. В ночь на воскресенье будет 16–20 градусов, а днем – 31–33 градуса. В понедельник днем прогнозируется 29...34 градуса. Жара спадет только к среде.

В связи с установившейся жарой в столице усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях. Специалисты обходят парковые, лесопарковые и особо охраняемые территории для фиксирования несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования огня и мангалов в неустановленных местах.

В столичном управлении МЧС РФ предупредили, что с 5 по 7 августа в Москве ожидается повышение температуры воздуха до 34 градусов. Спасатели посоветовали горожанам не перегреваться на солнце, носить светлую одежду и пить много воды.



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