В Москве мужчина пришел в посольство США и заявил, что является сыном Байдена

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В Москве полицейские задержали мужчину, который перекинул через забор американского посольства записку, в которой заявил, что является сыном президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что задержанным оказался 27-летний житель Спасска-Рязанского, который приехал в Москву и снял комнату в хостеле, чтобы сообщить американским дипломатам о своем якобы имеющемся родстве с Байденом.

На своих страницах в соцсетях мужчина также упоминает о том, что его отец – президент США, а также утверждает, что родился в швейцарском Цюрихе.

Ранее сообщалось, что полиция Шри-Ланки задержала главу национального профсоюза учителей Иосифа Сталина за организацию протестного митинга в мае. Полный тезка главы СССР является одним из лидеров весеннего протестного движения на Шри-Ланке, результатом которого стала отставка президента Готабхая Раджапаксы.