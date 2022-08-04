Посольства в Москве пока не получали уведомлений об открытии duty free для дипломатов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники иностранных дипмиссий, аккредитованных в Москве, пока не получали официальных уведомлений об открытии специальных duty free – магазинов. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в представительствах Филиппин, Казахстана и Киргизии информагентству рассказали, что узнали о новой инициативе из СМИ. В финской дипмиссии комментариев по ситуации не дали.

В посольстве Кении также сообщили, что не получали официальной информации о запуске магазинов для дипломатов, но поприветствовали такое решение.

"Думаю, что у нас стали бы пользоваться. Один из дипломатов поделился опытом использования таких магазинов в Австралии. Там дипломатам выдавалась квота на покупки в таких магазинах", – заявил сотрудник дипмиссии.

Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену также прокомментировал инициативу и заявил, что представленный в подобных магазинах ассортимент не является для его представительства приоритетом.

Накануне "Парламентская газета" со ссылкой на постановление кабмина от 26 июля 2022 года сообщила о запуске магазинов беспошлинной торговли в Москве и Санкт-Петербурге. Приобрести товары в них смогут дипломаты, консулы и их семьи, а также сотрудники международных организаций, которые базируются в РФ.