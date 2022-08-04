Посольства в Москве пока не получали уведомлений об открытии duty free для дипломатов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники иностранных дипмиссий, аккредитованных в Москве, пока не получали официальных уведомлений об открытии специальных duty free – магазинов. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, в представительствах Филиппин, Казахстана и Киргизии информагентству рассказали, что узнали о новой инициативе из СМИ. В финской дипмиссии комментариев по ситуации не дали.
В посольстве Кении также сообщили, что не получали официальной информации о запуске магазинов для дипломатов, но поприветствовали такое решение.
"Думаю, что у нас стали бы пользоваться. Один из дипломатов поделился опытом использования таких магазинов в Австралии. Там дипломатам выдавалась квота на покупки в таких магазинах", – заявил сотрудник дипмиссии.
Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену также прокомментировал инициативу и заявил, что представленный в подобных магазинах ассортимент не является для его представительства приоритетом.
Накануне "Парламентская газета" со ссылкой на постановление кабмина от 26 июля 2022 года сообщила о запуске магазинов беспошлинной торговли в Москве и Санкт-Петербурге. Приобрести товары в них смогут дипломаты, консулы и их семьи, а также сотрудники международных организаций, которые базируются в РФ.
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