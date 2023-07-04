Врач объяснил, чем опасен большой живот у мужчин

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Мужчины с большим животом рискуют столкнуться с большими проблемами со здоровьем: от снижения либидо до развития диабета. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на хирурга-уролога, андролога Марка Гадзияна.

"Увеличение жировой ткани ведет к повышению <...> фермента, участвующего в превращении андрогенов в эстрогены в жировой ткани. Повышение содержания эстрогенов <...> проявляется снижением секреции тестостерона в клетках Лейдига", – объяснил специалист.

Он отметил, что излишний вес ведет к снижению тестостерона, а недостаток последнего становится причиной проблем с мужским здоровьем и чреват в том числе эректильной дисфункцией. Кроме того, дефицит тестостерона, согласно последним исследованиям, и сам по себе может приводить к висцеральному ожирению.

Гадзиян рекомендовал мужчинам с животом не игнорировать наличие последнего и начать укреплять свое здоровье.

Ранее нутрициолог Надежда Чернышова предупредила, что диеты с сильным ограничением калорийности могут привести к проблемам со здоровьем. Кроме того, результаты такой диеты не сохранятся надолго. Вместо этого она посоветовала заняться улучшением физической формы, укреплением мышц.

