Нутрициолог перечислила способы безопасного сброса лишнего веса

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Стремление похудеть к лету может привести к плохим последствиям для здоровья. Люди начинают ограничивать себя в еде, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на нутрициолога, терапевта Надежду Чернышову.

Она отметила, что сбрасывать вес следует за счет уменьшения мышечной ткани.

"Я не рекомендую диеты с сильным ограничением калорийности. Похудеть похудеете, но килограммы вернутся. Самая большая проблема в похудении – вес возвращается обратно, и бывает так, что даже больше предыдущего", – сказала специалист.

По словам эксперта, стоит стараться привести себя в хорошую физическую форму, укрепить мышцы, следовать принципам правильного питания и физической активности постоянно.

Врач посоветовала включить в диету белковые продукты, придерживаться таких аэробных видов нагрузки, как бег, ходьба, гребля и велосипед.

Ранее эндокринолог Елена Киселева рассказала, что цель кетодиеты заключается в том, чтобы заставить организм применять не глюкозу, а жиры. Врач порекомендовала кетодиету людям с ожирением, метаболическим синдромом, нарушением углеводного обмена, болезнью Паркинсона, болезнью Альцгеймера и онкологией.