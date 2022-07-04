Врач назвал способ получения суточной дозы витамина D за 15 минут

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Необходимую суточную дозу витамина D можно получить всего за 15 минут пребывания на солнце, рассказал РИА Новости директор Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ, академик РАН Алексей Кубанов.
По его словам, длительного нахождения на солнце нужно избегать даже после того, как на кожу было нанесено солнцезащитное средство SPF 50+. Эксперт пояснил, что большинство таких средств отражает 90–99% лучей УФВ и небольшую часть лучей УФА.
"Поэтому, воспользовавшись солнцезащитным кремом, люди зачастую пролонгируют время нахождения под прямыми солнечными лучами и подвергаются негативному воздействию лучей УФА-спектра", – рассказал Кубанов.
При этом врач подчеркнул, что солнечный свет необходим человеку, он регулирует биоритмы, влияет на выработку гормонов, настроение, работу различных органов и систем.
"Необходимая суточная доза витамина D обеспечивается воздействием солнечной энергии на кожу лица и кистей в течение 15 минут", – добавил он.
Ранее в Минздраве дали советы по сохранению здоровья в жару. Так, по словам главного внештатного специалиста по терапии и общей практике министерства здравоохранения РФ Оксаны Драпкиной, при высокой температуре воздуха на улице необходимо надевать легкую одежду из натуральных тканей, пользоваться солнцезащитным средством, ограничивать сильную физическую нагрузку. Также эксперт рекомендовала пить больше воды.
"Доктор 24": защищаемся от солнца
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: