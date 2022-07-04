Каждый пятый россиянин ведет бюджет на постоянной основе – опрос

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Каждый пятый россиянин (20%) в возрасте от 25 до 45 лет ведет бюджет на постоянной основе, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос Anderida Financial Group, проведенный среди 1 700 человек.

Основатель компании Алексей Тараповский отметил, что доля таких людей за четыре месяца выросла на 5,5%. По его словам, 70% из тех, кто ведет бюджет, делают это с помощью записей в тетради, а 30% пользуются приложениями в смартфонах и электронными таблицами.

При этом 30% опрошенных пытаются вести учет расходов и доходов время от времени и записывают лишь часть информации, а 50% в данном вопросе полагаются на интуицию.

Ранее сервис по поиску высокооплачиваемой работы представил опрос о наиболее распространенных страхах россиян, связанных с работой. Исследование показало, что свыше 10% респондентов боятся потерять работу. Еще 4% опасаются невыплаты или задержки зарплаты.

