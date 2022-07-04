Параметры экономических статей УК РФ могут быть пересмотрены

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Размер суммы налогов, сборов и страховых взносов, считающихся крупными и особо крупными и применяемыми при определении тяжести ущерба от преступления предложено увеличить вдвое, сообщает газета "Известия".
По словам сенатора Ивана Абрамова, законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ" будет в ближайшие дни внесен в кабмин на отзыв. Уточняется, что изменения коснутся статей 198 и 199 УК РФ, регулирующих деятельность индивидуальных предпринимателей и организаций. Принятие документа позволит восстановить равновесие между тяжестью правонарушения и наказанием в сфере экономических преступлений.
В настоящее время наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет предусмотрено за уклонение от уплаты налогов в крупном размере 15–45 миллионов рублей, до 6 лет лишения свободы грозит за ущерб свыше 45 миллионов. Документ предлагает увеличить пороги до 30 и 90 миллионов соответственно.
"Параметры определения крупного и особо крупного ущерба не менялись с 2003 года, несмотря на накопленную за 19 лет инфляцию. В итоге тяжесть наказания за ряд преступлений в нынешних реалиях выглядит просто несоразмерной", – следует из пояснительной записки к документу.
Ранее Владимир Путин предложил увеличить планку крупного и особо крупного ущерба для экономических статей Уголовного кодекса РФ с учетом накопленной инфляции.
По его словам, с 2016 и по 2022 год накопленная инфляция равна порядка 50%. Однако параметры оценки ущерба в Уголовном кодексе остались прежними.
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