Еще 5 747 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве после лечения от коронавируса за сутки выздоровели 5 747 человек. Всего число поборовших инфекцию увеличилось до 1 182 540. Об этом сообщает Оперативный штаб.

При этом заболели за сутки 7 624 человека. Госпитализация потребовалась 1 548 пациентам. На аппаратах ИВЛ находятся 732 человека, скончались – 111 горожан.

В России за сутки подтвердили 25 142 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. При этом без клинических проявлений зафиксировали 3 409 (13,6%) случаев.

Ранее Сергей Собянин заявил, что вакцинация в столице набрала хорошие обороты. В городе общее число привитых превысило 2,7 миллиона человек, ежедневно прививку получают около 60–70 тысяч граждан.

Он подчеркнул, что в Москве цифровые сертификаты о защите от инфекции получили уже миллионы горожан. В ближайшее время в столице заработает система отправки смс-сообщений об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код.

