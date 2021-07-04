В России выявили 25 142 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
За последние сутки в России подтвердили 25 142 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом сообщает Оперштаб.
При этом без клинических проявлений зафиксировали 3 409 (13,6%) случаев.
На Москву пришлось 7 624 случая, на Московскую область – 2 696, на Санкт-Петербург – 1 784, на Нижегородскую область – 432, на Воронежскую область – 359, на Забайкальский край – 335, на Республику Бурятия – 334, на Республику Крым – 331, на Брянскую область – 329.
Всего в России за период пандемии зарегистрировано уже 5 610 941 случай коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике – 0,14%, в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Татарстан – 0,18%.
За последние сутки в РФ умерли 663 человека, за весь период пандемии – 137 925. О выздоровлении за сутки заявили 15 484 человека, за все время – 5 068 901.
Ранее стало известно, что очередная отгрузка вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" в объеме 750 тысяч доз осуществится в начале следующей недели. Всего в стране произведено свыше 3,4 миллиона доз "ЭпиВакКороны". В это же время в оборот введено более 3,1 миллиона доз, а более 2,4 миллиона доз отгружено со складов.
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